Зюганов назвал Собчак кандидатом по вызову

По словам лидера КПРФ, "из-за одной мадам из "Дома-2" ему становится стыдно за страну.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за страну из-за высказываний кандидата в президенты РФ из телепроекта "Дом-2".

— Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну, — заявил Зюганов на пресс-конференции.

Глава партии рассказал, что решение о его выдвижении на выборы будет приниматься коллегиально на съезде КПРФ в декабре.