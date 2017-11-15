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Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 16:29

Зюганов назвал Собчак кандидатом по вызову

Фото &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

По словам лидера КПРФ, "из-за одной мадам из "Дома-2" ему становится стыдно за страну.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за страну из-за высказываний кандидата в президенты РФ из телепроекта "Дом-2".

— Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну, — заявил Зюганов на пресс-конференции.

Глава партии рассказал, что решение о его выдвижении на выборы будет приниматься коллегиально на съезде КПРФ в декабре.

Напомним, ранее Ксения Собчак заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года.

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Иван Гусев
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