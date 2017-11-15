Госдума приняла закон, удваивающий налоги с казино

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, согласно которому изменится порядок налогообложения игорного бизнеса. Так, например, в два раза увеличатся ставки налога — с 1,5–125 тысяч рублей до 3–250 тысяч рублей.

Новые нормы коснутся процессинговых центров букмекерских контор, которые проводят учёт интерактивных ставок. Они теперь буду выступать в качестве самостоятельных объектов налогообложения на игорный бизнес. А это значит, что в отношении них налоговые ставки установят в пределах от 2,5 до 3 миллионов рублей. Для тех же тотализаторов, которые не осуществляют учёт интерактивных ставок, эта цифра устанавливается в размере от 50 до 250 тысяч рублей.