Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 18:02

Госдума приняла закон, удваивающий налоги с казино

giphy.com

giphy.com

Он также обязывает владельцев "азартного бизнеса" самостоятельно перечислять НДФЛ с выигрышей граждан.

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, согласно которому изменится порядок налогообложения игорного бизнеса. Так, например, в два раза увеличатся ставки налога — с 1,5–125 тысяч рублей до 3–250 тысяч рублей.

Новые нормы коснутся процессинговых центров букмекерских контор, которые проводят учёт интерактивных ставок. Они теперь буду выступать в качестве самостоятельных объектов налогообложения на игорный бизнес. А это значит, что в отношении них налоговые ставки установят в пределах от 2,5 до 3 миллионов рублей. Для тех же тотализаторов, которые не осуществляют учёт интерактивных ставок, эта цифра устанавливается в размере от 50 до 250 тысяч рублей.

Если закон вступит в действие, организаторы азартных игр и лотерей также будут обязаны удерживать налоги из суммы, которую выигрывают их клиенты. Сейчас последние обязаны выплачивать её сами.

BannerImage
Ирина Иваницкая
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar