Сын Боярского предложил Госдуме вернуть курилки в аэропорты

По мнению автора инициативы, полный запрет курения малоэффективен, поскольку люди всё равно дымят, но в не предназначенных для этого местах.

Депутат Госдумы Сергей Боярский разработал законопроект, которым предлагается вернуть помещения для курения в аэропортах, запрещённые в настоящее время "антитабачным законом". По мнению автора документа, полный запрет курения на территории воздушных гаваней малоэффективен, поскольку граждане, страдающие пагубной привычкой, всё равно умудряются подымить в туалетах или других укромных местах на территории аэропорта.

— Данный законопроект призван обеспечить чистый воздух в общественных местах, которые не предназначены для курения. Указанная инициатива не ослабит антитабачные меры, а наоборот — станет логичным дополнением механизма, призванного защитить здоровье людей от вдыхания вторичного табачного дыма, — уверены разработчики.

Отметим, курительные зоны в воздушных гаванях столицы закрыли ещё в 2013 году. Освободившиеся помещения отдали под торговые точки, кафе или переоборудовали в комнаты матери и ребёнка.