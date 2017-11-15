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Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 20:09

Сын Боярского предложил Госдуме вернуть курилки в аэропорты

Фото: &copy;РИА Новости/Павел Лисицын&nbsp;

Фото: ©РИА Новости/Павел Лисицын 

По мнению автора инициативы, полный запрет курения малоэффективен, поскольку люди всё равно дымят, но в не предназначенных для этого местах.

Депутат Госдумы Сергей Боярский разработал законопроект, которым предлагается вернуть помещения для курения в аэропортах, запрещённые в настоящее время "антитабачным законом". По мнению автора документа, полный запрет курения на территории воздушных гаваней малоэффективен, поскольку граждане, страдающие пагубной привычкой, всё равно умудряются подымить в туалетах или других укромных местах на территории аэропорта.

— Данный законопроект призван обеспечить чистый воздух в общественных местах, которые не предназначены для курения. Указанная инициатива не ослабит антитабачные меры, а наоборот — станет логичным дополнением механизма, призванного защитить здоровье людей от вдыхания вторичного табачного дыма, — уверены разработчики.

Отметим, курительные зоны в воздушных гаванях столицы закрыли ещё в 2013 году. Освободившиеся помещения отдали под торговые точки, кафе или переоборудовали в комнаты матери и ребёнка.

К слову, автор инициативы — Сергей Боярский — является сыном прославленного актёра Михаила Боярского, который, ко всему прочему, возглавляет Движение за права курильщиков. Его позиция относительно антитабачного закона широко известна. "Я курильщик, причём заядлый. Я признаю, что курение вредит здоровью, но миллиардные затраты на рекламу и изменение дизайна сигаретных пачек считаю бессмысленными", — заявил он в одном из интервью.

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Марина Калегина
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