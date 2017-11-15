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Регион
Опубликовано 15 ноября 2017, 23:14

В Нигерии жертвами взрыва стали 10 человек

Полиция Нигерии. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Afolabi Sotunde

Полиция Нигерии. Фото: © REUTERS/Afolabi Sotunde

В организации атаки в городе Майдугури подозревают боевиков группировки "Боко харам".

Как минимум 10 человек погибли в результате взрыва, который устроили четыре террористки-смертницы на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители экстренных служб также сообщают о 30 раненых. В организации атаки в городе Майдугури подозревают боевиков группировки "Боко харам".

Город Майдугури больше всех пострадал от атак экстремистской группировки. По данным агентства, с июня 2017 года в результате взрывов и вооружённых нападений здесь погибло более 200 человек. Общее число жертв "Боко харам" с 2009 года в Нигерии превысило 20 тысяч.

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Анна Пономаренко
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