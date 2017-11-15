В Нигерии жертвами взрыва стали 10 человек

Как минимум 10 человек погибли в результате взрыва, который устроили четыре террористки-смертницы на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Город Майдугури больше всех пострадал от атак экстремистской группировки. По данным агентства, с июня 2017 года в результате взрывов и вооружённых нападений здесь погибло более 200 человек. Общее число жертв "Боко харам" с 2009 года в Нигерии превысило 20 тысяч.