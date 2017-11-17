Игроки в Overwatch столкнулись с банами

Одного из популярных в сообществе стримеров заблокировали в многопользовательском шутере за игру одним персонажем.

10 ноября пользователь Twitch под псевдонимом Fuey500 сообщил о блокировке после игры за инженера Торбьорна. По словам стримера, он получил бан за свой стиль игры.

Игроки пожаловались на баны в Overwatch за игру одним персонажем Фото: © flickr / Marco Verch

После с аналогичной проблемой в поддержку Blizzard обратились другие игроки. Разработчики, по словам пользователя, отказались помогать, так как он якобы не меняет персонажей даже по просьбе товарищей по команде.