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Опубликовано 17 ноября 2017, 12:11

Авторы "Ведьмака" советуют не верить слухам о проблемах студии

Фото: &copy; thewitcher.com

Фото: © thewitcher.com

По словам одного из композиторов польской команды, фанатов их продукции ожидает нечто грандиозное.

На протяжении последнего времени в Сети всё чаще появлялась информация о том, что студия CD Projekt RED переживает кризис. Композитор Марчин Пшыбылович заявил, что фанатам не стоит верить этим слухам.

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Композитор CD Projekt RED призвал фанатов не верить слухам о проблемах студии

Фото: © thewitcher.com

Сейчас польская команда работает над Cyberpunk 2077. Разработчики уже рассказали, что игра будет превосходить по своим масштабам третьего "Ведьмака".

У проекта пока нет даты релиза.

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Сергей Сурепин
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