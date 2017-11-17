Авторы "Ведьмака" советуют не верить слухам о проблемах студии
По словам одного из композиторов польской команды, фанатов их продукции ожидает нечто грандиозное.
На протяжении последнего времени в Сети всё чаще появлялась информация о том, что студия CD Projekt RED переживает кризис. Композитор Марчин Пшыбылович заявил, что фанатам не стоит верить этим слухам.
Композитор CD Projekt RED призвал фанатов не верить слухам о проблемах студии
Сейчас польская команда работает над Cyberpunk 2077. Разработчики уже рассказали, что игра будет превосходить по своим масштабам третьего "Ведьмака".
У проекта пока нет даты релиза.