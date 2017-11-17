Авторы Call of Duty: WWII вернут выделенные серверы
Разработчики популярного военного шутера поделились будущими нововведениями игры.
Фото: © Sledgehammer
Студия Sledgehammer рассказала, что в ближайшее время разработчики бросят силы на переход обратно к выделенным серверам для Call of Duty: WWII. Разработчики временно отказались от использования таких серверов после того, как они не справились с нагрузкой.
Авторы Call of Duty: WWII рассказали о планах по возвращению к выделенным серверам
Фото: © Sledgehammer
Представители команды добавили, что сейчас ведётся работа над очередным обновлением. Оно позволит в скором времени вернуться к выделенным серверам.
Напомним, Call of Duty: WWII вышла 3 ноября.