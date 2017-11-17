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Опубликовано 17 ноября 2017, 12:48

Авторы Call of Duty: WWII вернут выделенные серверы

Разработчики популярного военного шутера поделились будущими нововведениями игры.

Фото: &copy; Sledgehammer

Фото: © Sledgehammer

Студия Sledgehammer рассказала, что в ближайшее время разработчики бросят силы на переход обратно к выделенным серверам для Call of Duty: WWII. Разработчики временно отказались от использования таких серверов после того, как они не справились с нагрузкой.

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Авторы Call of Duty: WWII рассказали о планах по возвращению к выделенным серверам

Фото: © Sledgehammer

Представители команды добавили, что сейчас ведётся работа над очередным обновлением. Оно позволит в скором времени вернуться к выделенным серверам.

Напомним, Call of Duty: WWII вышла 3 ноября.

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Сергей Сурепин
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