Авторы Overwatch не против снять фильм по мотивам игры

Разработчики оценили соответствующую идею. Возможно, они не остановятся на короткометражках.

Blizzard может отказаться от анимационных короткометражек и снять полноценный фильм во вселенной Overwatch. Директор подразделения Activision Blizzard Consumer Products Group Тим Килпин одобрил идею по созданию фильма по мотивам игры.

Разработчикам Overwatch понравилась идея снять фильм по мотивам игры Фото: © Overwatch

По его словам, Blizzard серьёзно относится к фильмам, которые снимаются по мотивам видеоигр студии. Это помогает расширять аудиторию и делать проекты более популярными.