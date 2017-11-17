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Опубликовано 17 ноября 2017, 13:40

Авторы Overwatch не против снять фильм по мотивам игры

Фото: &copy; Overwatch

Фото: © Overwatch

Разработчики оценили соответствующую идею. Возможно, они не остановятся на короткометражках.

Blizzard может отказаться от анимационных короткометражек и снять полноценный фильм во вселенной Overwatch. Директор подразделения Activision Blizzard Consumer Products Group Тим Килпин одобрил идею по созданию фильма по мотивам игры.

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Разработчикам Overwatch понравилась идея снять фильм по мотивам игры

Фото: © Overwatch

По его словам, Blizzard серьёзно относится к фильмам, которые снимаются по мотивам видеоигр студии. Это помогает расширять аудиторию и делать проекты более популярными.

Пока нет информации, когда выйдет соответствующий фильм.

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Сергей Сурепин
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