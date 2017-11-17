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Регион
Опубликовано 17 ноября 2017, 15:42

Бывший руководитель Twitch работает над новой игрой

Представители развлекательной индустрии работают над уникальным проектом в студии Outpost Games.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Dennis Skley

Фото: © flickr.com/Dennis Skley

Студия Outpost из Сан-Франциско работает над кооперативной онлайн-игрой с элементами выживания SOS. К проекту присоединились бывшие сотрудники Twitch, YouTube, Electronic Arts, Visceral Games, Machine Zone и Zynga.

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Бывшие руководители Twitch, YouTube и Visceral работают над игрой с элементами реалити-шоу

Фото: © flickr.com/Dennis Skley

Также команда создаёт стриминговую платформу Hero. Она позволит зрителям общаться с участниками игры напрямую.

Сейчас разработчики проводят альфа-тестирование. Дата выхода игры неизвестна.

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Сергей Сурепин
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