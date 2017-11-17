Бывший руководитель Twitch работает над новой игрой
Представители развлекательной индустрии работают над уникальным проектом в студии Outpost Games.
Студия Outpost из Сан-Франциско работает над кооперативной онлайн-игрой с элементами выживания SOS. К проекту присоединились бывшие сотрудники Twitch, YouTube, Electronic Arts, Visceral Games, Machine Zone и Zynga.
Бывшие руководители Twitch, YouTube и Visceral работают над игрой с элементами реалити-шоу
Также команда создаёт стриминговую платформу Hero. Она позволит зрителям общаться с участниками игры напрямую.
Сейчас разработчики проводят альфа-тестирование. Дата выхода игры неизвестна.