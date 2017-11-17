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Опубликовано 17 ноября 2017, 16:11

Nvidia повысила производительность Destiny 2

Производитель видеокарт выпустил обновлённые драйверы и улучшил качество многопользовательского шутера.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/RusGameTactics

Скриншот видео: youtube.com/RusGameTactics

Nvidia выпустила новые драйверы для видеокарт NVIDIA. Среди нововведений — полноценная поддержка Injustice 2 и Star Wars: Battlefront 2.

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Обновлённые драйверы Nvidia повысили производительность в Destiny 2 примерно на 50%

Скриншот видео: youtube.com/RusGameTactics

Вместе с этим разработчики повысили производительность Destiny 2. Прирост составил порядка 50%.

В тестах компания запускала игру в двух разрешениях — QHD 2560 на 1440 и UHD 3840 на 2160. В обоих случаях разработчики использовали максимальные настройки графики, а в качестве процессора они выбрали Intel Core i7-7820X.

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Сергей Сурепин
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