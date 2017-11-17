Nvidia повысила производительность Destiny 2
Производитель видеокарт выпустил обновлённые драйверы и улучшил качество многопользовательского шутера.
Nvidia выпустила новые драйверы для видеокарт NVIDIA. Среди нововведений — полноценная поддержка Injustice 2 и Star Wars: Battlefront 2.
Обновлённые драйверы Nvidia повысили производительность в Destiny 2 примерно на 50%
Вместе с этим разработчики повысили производительность Destiny 2. Прирост составил порядка 50%.
В тестах компания запускала игру в двух разрешениях — QHD 2560 на 1440 и UHD 3840 на 2160. В обоих случаях разработчики использовали максимальные настройки графики, а в качестве процессора они выбрали Intel Core i7-7820X.