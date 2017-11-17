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Опубликовано 17 ноября 2017, 16:34

Игры серии Candy Crush скачали почти 3 миллиарда раз

Первая мобильная игра уже популярной и культовой серии стала доступна ещё пять лет назад.

скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Candy Crush Official

скриншот видео: youtube.com/Candy Crush Official

Компания-разработчик King поделилась статистикой в честь пятилетнего юбилея Candy Crush Saga. Пользователи уже сыграли более одного триллиона раундов в мобильном приложении.

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Игры серии Candy Crush преодолели отметку в 2,7 млрд загрузок

скриншот видео: youtube.com/Candy Crush Official

Разработчики рассказали, что чаще всего владельцы смартфонов запускают игру по четвергам. Candy Crush Saga на протяжении пяти лет остаётся одним из самых доходных и популярных проектов.

За это время игры серии Candy Crush преодолели отметку в 2,7 млрд загрузок.

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Сергей Сурепин
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