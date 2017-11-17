Игры серии Candy Crush скачали почти 3 миллиарда раз

Компания-разработчик King поделилась статистикой в честь пятилетнего юбилея Candy Crush Saga. Пользователи уже сыграли более одного триллиона раундов в мобильном приложении.

Игры серии Candy Crush преодолели отметку в 2,7 млрд загрузок скриншот видео: youtube.com/Candy Crush Official

Разработчики рассказали, что чаще всего владельцы смартфонов запускают игру по четвергам. Candy Crush Saga на протяжении пяти лет остаётся одним из самых доходных и популярных проектов.