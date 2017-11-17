Игры серии Candy Crush скачали почти 3 миллиарда раз
Первая мобильная игра уже популярной и культовой серии стала доступна ещё пять лет назад.
Компания-разработчик King поделилась статистикой в честь пятилетнего юбилея Candy Crush Saga. Пользователи уже сыграли более одного триллиона раундов в мобильном приложении.
Игры серии Candy Crush преодолели отметку в 2,7 млрд загрузок
Разработчики рассказали, что чаще всего владельцы смартфонов запускают игру по четвергам. Candy Crush Saga на протяжении пяти лет остаётся одним из самых доходных и популярных проектов.
За это время игры серии Candy Crush преодолели отметку в 2,7 млрд загрузок.