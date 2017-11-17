Tencent заработала на играх почти 5 миллиардов долларов

Выручка Tencent за три месяца, согласно финансовому отчёту, выросла на 61% по сравнению с прошлым годом. Речь идёт о 9,8 миллиарда долларов.

Прибыль при этом достигла 2,7 миллиарда долларов. Это на 69% больше, чем в прошлом году, и больше, чем прогнозировали аналитики.