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Регион
Опубликовано 17 ноября 2017, 16:55

Tencent заработала на играх почти 5 миллиардов долларов

Выручка от игрового сегмента китайской корпорации превысила общие показатели крупнейших издателей индустрии.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Tracy O

Фото: © flickr.com/Tracy O

Выручка Tencent за три месяца, согласно финансовому отчёту, выросла на 61% по сравнению с прошлым годом. Речь идёт о 9,8 миллиарда долларов.

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Игры принесли корпорации Tencent почти пять миллиардов долларов за последний квартал

Фото: © flickr.com/Tracy O

Прибыль при этом достигла 2,7 миллиарда долларов. Это на 69% больше, чем в прошлом году, и больше, чем прогнозировали аналитики.

Доход компании с ПК-игр вырос за год на 27%.

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Сергей Сурепин
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