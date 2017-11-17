Valve следит за поведением пользователей Steam
Этому способствует обновлённая система формирования матчей в Counter-Strike: Global Offensive.
Valve заявила, что новая система подбора игроков в Counter-Strike: Global Offensive принимает во внимание действия пользователей в шутере. Это же касается и других доступных в Steam играх.
Обновлённая система матчмейкинга в CS:GO следит за поведением пользователей в других играх Steam
Разработчики для этого присваивают игрокам определённое скрытое значение. Оценка рассчитывается на основе активности пользователя в шутере.
Это позволит Valve разобраться, что хотят игроки.