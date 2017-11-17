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Регион
Опубликовано 17 ноября 2017, 17:21

Valve следит за поведением пользователей Steam

Этому способствует обновлённая система формирования матчей в Counter-Strike: Global Offensive.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Valve

Скриншот видео: youtube.com/Valve

Valve заявила, что новая система подбора игроков в Counter-Strike: Global Offensive принимает во внимание действия пользователей в шутере. Это же касается и других доступных в Steam играх.

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Обновлённая система матчмейкинга в CS:GO следит за поведением пользователей в других играх Steam

Скриншот видео: youtube.com/Valve

Разработчики для этого присваивают игрокам определённое скрытое значение. Оценка рассчитывается на основе активности пользователя в шутере.

Это позволит Valve разобраться, что хотят игроки.

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Сергей Сурепин
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