Чилийского сенатора ранили ножом за несколько дней до выборов
Фото: © flickr/Jose Barrera
Нападение на политика резко осудили президент Чили Мишель Бачелет, а также кандидаты на пост главы государства Себастьян Пиньера и Алехандро Гильер.
Неизвестный с ножом напал на чилийского сенатора Фульвио Росси за несколько дней до парламентских и президентских выборов. Об этом сообщает телеканал 24 Oras.
В стабильном состоянии Росси доставили в больницу города Икике. Сейчас жизнь сенатора находится вне опасности.
По словам сына пострадавшего, у нападавшего был "иностранный акцент".
Ранее парламентарий заявлял, что неизвестные угрожают ему из-за предложения ужесточить миграционное законодательство.