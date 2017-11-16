Нападение на политика резко осудили президент Чили Мишель Бачелет, а также кандидаты на пост главы государства Себастьян Пиньера и Алехандро Гильер.

Неизвестный с ножом напал на чилийского сенатора Фульвио Росси за несколько дней до парламентских и президентских выборов. Об этом сообщает телеканал 24 Oras.

В стабильном состоянии Росси доставили в больницу города Икике. Сейчас жизнь сенатора находится вне опасности.

По словам сына пострадавшего, у нападавшего был "иностранный акцент".