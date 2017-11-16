Госдума уйдет на "майские каникулы" в середине апреля

Отпуск депутатов перенесли на период с 16 по 29 апреля из-за выборов президента.

Депутаты Госдумы вместо "майских каникул" отдохнут в середине апреля из-за проведения выборов президента. Такое решение парламентарии приняли на дополнительном заседании по утверждению порядка своей работы на период с 9 января по 29 июля.

По словам главы Комитета по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, этот проект подготовили "с учётом организации проведения пленарных и региональных недель, предстоящих выборов и отпуска в два этапа".

Согласно документам, выходные дни с 16 по 29 апреля являются "частью ежегодного оплачиваемого отпуска депутатов Госдумы".

После отпуска, с 30 апреля по 6 мая депутаты будут проводить работу с избирателями в регионах, а уже с 7 мая возобновятся пленарные заседания.