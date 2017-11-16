"Последний бой" депутата Кувычко как системная проблема "Единой России"

Уважаемые читатели уже наверняка видели нашумевший клип депутата Госдумы от Волгоградской области Анны Кувычко, в котором она в окружении кадетов поёт на Мамаевом Кургане про возвращение Аляски и готовности умереть за "дядю Вову". С момента выхода ролика его уже успели откомментировать с разных сторон и разобрать на цитаты, в том числе и многие западные СМИ. Однако у всей этой истории есть несколько аспектов, которые внушают тревогу как за состояние и медийный тонус нашей главной партии в стране (речь о "Единой России", конечно), так и за положение дел на государственном телевидении, которое эту тему, мягко говоря, крайне коряво освещало.

Начать следует с того, что "Единая Россия", как главная политическая сила страны, всегда и принципиально, на протяжении всей своей истории дистанцировалась от, скажем так, высокохайповых тем, постоянно подчёркивая, что в популистские игры не играет, а занимается конкретными делами. Из-за этого партию постоянно обвиняли в серости и отсутствии заметного идеологического фундамента. В итоге разного рода близкие к партии политологи понапридумывали гору разного идеологического хлама, поименовав всё это разными умными словами, которые, по сути, сводятся к тому, что идеологией партии является консерватизм, понимаемый в качестве одобрения всего, что исходит от начальства. Привлечение в Госдуму артистов и шоуменов, чем особенно грешили в прошлом созыве, также динамизма не прибавило. И вот этот вот подхалимаж и лизоблюдство, особенно расцветающие на региональном уровне, нашли своё логичное и стройное выражение в ролике Анны Кувычко.

Все эти высокопарные фразы про готовность умереть за "дядю Вову", про возвращение Аляски, про гегемона и лишённого полномочий Трампа за океаном — они в устах депутата от не самого богатого региона вообще зачем и про что? В Волгоградской области крайне плачевное состояние промышленности: за последние годы позакрывались такие гиганты, как алюминиевый завод, местный "Химпром", на ладан дышат другие заводы, металлургический "Красный Октябрь" вообще перерегистрировался в Челябинской области и там платит налоги — а ведь Анна Александровна избрана в том числе и от Краснооктябрьского района Волгограда, где находится завод.

Кувычко поёт про геополитическое противостояние — а в регионе за последние годы позакрывались многие фельдшерско-акушерские пункты — так может, будучи членом профильного комитета по делам семьи, женщин и детей, лучше озаботиться этим? Вопросов тут много, начиная с того, что реальный патриотизм начинается с порой тихих и незаметных дел на благо своих ближних, на решение их конкретных проблем, и заканчивая тем, что такого рода поддержка президента смахивает на провокацию или даже осознанное вредительство. Безусловно, каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, но на избранных народом представителях федерального парламента лежит особая ответственность: они публичные люди и должны соизмерять свои поступки с последующим медийным резонансом.

Однако ещё больше вопросов к партийному руководству, у которого сначала завелась госпожа Поклонская, проедающая государственные харчи на Охотном Ряду, ведя священную войну против "Матильды" и пропагандируя какую-то хтоническую ересь царебожства, а теперь ещё и Анна Кувычко, разглагольствующая о том, как послать детей в "последний бой". Это вот такой теперь у партии месседж? Такие вот спикеры по актуальным проблемам внутренней и внешней политики? Такое ощущение, что кто-то злонамеренно не даёт Думе избавиться от репутации места, где сидят странные, не желающие заниматься нуждами рядовых избирателей люди, выступающие при этом с какими-то умопомрачительными идеями, которые после первоначального хайпа уже на следующий день умирают в потоке всё время обновляющейся повестки.

Упорное молчание партийного руководства по поводу перлов, выдаваемых их депутатами, наводит на мысль, что такого рода восхваление главы государства (совершенно бездарное причём и вредящее на самом деле образу Путина) там принято в качестве нормы. Это дорожка, которая ведёт в никуда, — давайте завтра будем воспевать тогда мудрость "великих руководителей" в лице Медведева, Неверова или Турчака? Это какой-то безвкусный и в самом негативном смысле пошлый "совок", который приводит к моральному и идеологическому разложению. Самое печальное, что метастазы этого разложения проникают из партийно-политической среды и в государственные СМИ.

А иначе как объяснить казус с выходом в эфир на телеканале "Россия 24" сюжета, где ставятся совершенно правомерные вопросы относительно содержания и посыла клипа Кувычко, а потом его поспешное удаление с сайта телеканала (там сейчас ошибка 404, но кэш "Гугла" всё помнит). На этот момент первым обратил внимание известный украинский блогер-эмигрант Анатолий Шарий, справедливо заметив, что удаление сюжета даёт прекрасные аргументы в руки антироссийским пропагандистам, которые теперь смогут предъявлять этот случай в качестве доказательства цензуры в российских СМИ. Руководство телеканала вообще понимало все последствия такого шага? Речь идёт о критическом по тону и духу репортаже в отношении депутата от правящей партии. Да, депутата Госдумы — не меньше, но и не больше. Нет вообще никаких аргументов в пользу того, что позицию политиков от "Единой России" можно и нужно критиковать. Как, впрочем, и позицию других партий, будь то парламентская или несистемная оппозиция.

Сила любой медийной машины, особенно сейчас, в эпоху цифровых коммуникаций, заключается в её способности действовать, избегая топорных цензурных приёмов, и уж тем более без идиотского восхваления начальства. Лучшая услуга, которую можно оказать государству, "Единой России" или нашим медиа — это возможность свободно критиковать политиков, а не стыдливо удалять заметки и видео. У нас на федеральном телевидении частенько любят говорить про украинскую цензуру или приводить в пример западные СМИ, которые ведут сейчас разнузданную антироссийскую информационную войну. Так зачем же давать противной стороне аргументы в их русофобских сюжетах. Руководству же "Единой России" необходимо срочно что-то делать со своим медиаблоком, иначе такого рода контент, как представила нам госпожа Кувычко, будет и дальше наносить ущерб не только репутации партии, но и главы государства.