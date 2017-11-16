Госдума приняла закон о tax free в окончательном чтении
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Воспользоваться системой смогут болельщики, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Российские парламентарии в окончательном чтении одобрили введение системы tax free. Закон позволит иностранцам вернуть 18% налога на добавленную стоимость на товары, купленные на территории нашей страны.
Сначала систему tax free начнут внедрять в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи, а воспользоваться ей смогут болельщики, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Депутаты и министры считают, что tax free одновременно и привлечёт в нашу страну туристов, и увеличит розничную торговлю.
Для того чтобы вернуть свои деньги, иностранцу необходимо будет получить при покупке специальный чек tax free, а при вывозе товара поставить на него печать у сотрудников таможни.
Возмещение можно будет получить двумя способами: через оператора, который берёт на себя взаимодействие с магазином, или напрямую через магазин, участвующий в этой системе.