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Опубликовано 16 ноября 2017, 12:39

Госдума приняла закон о tax free в окончательном чтении

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;flickr.com/Dave Dugdale

Фото: © flickr.com/Dave Dugdale

Воспользоваться системой смогут болельщики, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Российские парламентарии в окончательном чтении одобрили введение системы tax free. Закон позволит иностранцам вернуть 18% налога на добавленную стоимость на товары, купленные на территории нашей страны.

Сначала систему tax free начнут внедрять в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи, а воспользоваться ей смогут болельщики, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Депутаты и министры считают, что tax free одновременно и привлечёт в нашу страну туристов, и увеличит розничную торговлю.

Для того чтобы вернуть свои деньги, иностранцу необходимо будет получить при покупке специальный чек tax free, а при вывозе товара поставить на него печать у сотрудников таможни.

Возмещение можно будет получить двумя способами: через оператора, который берёт на себя взаимодействие с магазином, или напрямую через магазин, участвующий в этой системе.

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Марина Калегина
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