Володин не согласился с Жириновским по поводу усталости россиян от царя
Заместители председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов и Пётр Толстой, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
По словам спикера парламента, всё зависит от того, что царь в себе несёт — прогресс или стагнацию.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил в ходе своего выступления, что во времена Николая II народ устал от царя, поэтому в нём не было необходимости.
— Народ может без царя. И от царя устали потому, что он всё делал один, министров он назначает — чехарда с министрами. И устали от него — от Николая Александровича. Не надо придумывать экономические причины: хлеб не подвезли, неудачи в Первой мировой, — отметил лидер либерал-демократов. — Усталость была, ненавидели царя все, даже его родственники.
С этой позицией не согласился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который отметил, что "всё зависит от того, какой царь", каким он является лидером и что несёт — усталость и стагнацию или прогресс. Володин привёл в пример самого Жириновского.
— Вы лидер партии 25 лет, но от вас никто не устал — вас избирают, и все радуются и ждут, что опять будете выдвигаться. Это о чём говорит?
Ранее Лайф писал о том, что Netflix снимет сериал о падении династии Романовых и гибели Николая II.