Володин не согласился с Жириновским по поводу усталости россиян от царя

По словам спикера парламента, всё зависит от того, что царь в себе несёт — прогресс или стагнацию.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил в ходе своего выступления, что во времена Николая II народ устал от царя, поэтому в нём не было необходимости.

— Народ может без царя. И от царя устали потому, что он всё делал один, министров он назначает — чехарда с министрами. И устали от него — от Николая Александровича. Не надо придумывать экономические причины: хлеб не подвезли, неудачи в Первой мировой, — отметил лидер либерал-демократов. — Усталость была, ненавидели царя все, даже его родственники.

С этой позицией не согласился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который отметил, что "всё зависит от того, какой царь", каким он является лидером и что несёт — усталость и стагнацию или прогресс. Володин привёл в пример самого Жириновского.

— Вы лидер партии 25 лет, но от вас никто не устал — вас избирают, и все радуются и ждут, что опять будете выдвигаться. Это о чём говорит?