В Швеции 20 тонн фрикаделек рассыпались по проезжей части

В результате инцидента никто не пострадал, не считая части мясных шариков, которые так и остались валяться на дороге.

Грузовик, перевозивший почти 20 тонн тефтелей, перевернулся на одной из автотрасс в центральной части Швеции, сообщает местное издание The Local.

По данным издания, инцидент произошёл на магистрали, проходящей между шведскими городами Скара и Йётене. Прицеп с тефтелями оказался тяжелее, чем сам грузовик, потому соскользнул с дороги и перевернулся.