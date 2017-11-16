СМИ: Неймар со слезами уговаривал "Барсу" не продавать его в ПСЖ

По информации испанского издания Marca, 25-летний бразильский нападающий, вопреки слухам, не хотел менять каталонский клуб на французский.

Незадолго до трансфера в ПСЖ Неймар просил руководство "Барселоны" отклонить предложение парижан. По данным источника испанских журналистов, бразилец в подобных эмоциональных разговорах с президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу не смог сдержать слёз.

Однако на смене команды настоял отец Неймара и по совместительству его агент. В результате настойчивых убеждений летом форвард за рекордные €222 миллиона всё же покинул "Барсу" и стал игроком ПСЖ.