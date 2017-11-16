ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2017, 11:20

СМИ: Неймар со слезами уговаривал "Барсу" не продавать его в ПСЖ

Фото: &copy;&nbsp;Соцсети

Фото: © Соцсети

По информации испанского издания Marca, 25-летний бразильский нападающий, вопреки слухам, не хотел менять каталонский клуб на французский.

Незадолго до трансфера в ПСЖ Неймар просил руководство "Барселоны" отклонить предложение парижан. По данным источника испанских журналистов, бразилец в подобных эмоциональных разговорах с президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу не смог сдержать слёз.

Однако на смене команды настоял отец Неймара и по совместительству его агент. В результате настойчивых убеждений летом форвард за рекордные €222 миллиона всё же покинул "Барсу" и стал игроком ПСЖ.

Напомним, Неймар провёл с парижанами 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал девять результативных передач.

BannerImage
Иван Линник
  • Новости
  • ФК Барселона
  • Неймар
  • ФК ПСЖ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar