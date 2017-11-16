Госдума одобрила повышение акцизов на топливо

Согласно новому закону, россиян в следующем году ждёт рост цен на бензин в размере 50 копеек к одному литру.

Госдума приняла в заключительном чтении закон, предусматривающий увеличение акцизных ставок на бензин и дизельное топливо в 2018–2020 годах.

Согласно документу, с 1 января 2018 года ставка акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо вырастет на 50 копеек к одному литру.

Ставка акциза на бензин пятого класса на первое полугодие 2018 года индексируется на 6,4%, на второе — на 12,9%; на дизельное топливо — на 8,4% и 16,8% соответственно.

Ставка акциза на бензин пятого класса на первое полугодие 2018 года устанавливается в размере 11213 рублей за тонну, на второе полугодие — 11892 рубля; на дизтопливо — 7665 рублей и 8258 рублей за тонну.