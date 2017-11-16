Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2017, 16:38

Кадыров призвал ввести для вербовщиков террористов смертную казнь

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: &copy; L!FE/Сергей Дубровин&nbsp;

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: © L!FE/Сергей Дубровин 

Глава Чечни считает, что вербовщик "подобен человеку, отравившему родник у его истоков".

Самого сурового наказания заслуживают не исполнители терактов, а люди, которые их завербовали. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Террорист мог бы и не совершать преступлений, повлёкших за собой десятки и сотни жертв, если бы "изверги не прожужжали ему все уши" и "не подвергли психологической обработке", написал Кадыров в своём "инстаграме".

— Вербовщик подобен человеку, отравившему родник у истоков, — указал глава Чечни. — Поэтому я не только поддерживаю усиление наказания, но и являюсь сторонником самых жёстких мер в отношении вербовщика. Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он, в отличие от смертника, хочет жить, а не идёт сам на смерть.

Отметим, ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении уголовного наказания за вербовку террористов. В настоящее время за подобное преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 15 лет, а документ предлагает срок вплоть до пожизненного.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Регионы
  • Рамзан Кадыров
  • вербовщики
  • Госдума
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar