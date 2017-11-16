Кадыров призвал ввести для вербовщиков террористов смертную казнь
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: © L!FE/Сергей Дубровин
Глава Чечни считает, что вербовщик "подобен человеку, отравившему родник у его истоков".
Самого сурового наказания заслуживают не исполнители терактов, а люди, которые их завербовали. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Террорист мог бы и не совершать преступлений, повлёкших за собой десятки и сотни жертв, если бы "изверги не прожужжали ему все уши" и "не подвергли психологической обработке", написал Кадыров в своём "инстаграме".
— Вербовщик подобен человеку, отравившему родник у истоков, — указал глава Чечни. — Поэтому я не только поддерживаю усиление наказания, но и являюсь сторонником самых жёстких мер в отношении вербовщика. Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он, в отличие от смертника, хочет жить, а не идёт сам на смерть.
Отметим, ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении уголовного наказания за вербовку террористов. В настоящее время за подобное преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 15 лет, а документ предлагает срок вплоть до пожизненного.