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Регион
Опубликовано 16 ноября 2017, 17:28

В Москве помощника депутата Госдумы избили арматурой

Фото: &copy; РИА Новости / Надежда Селиверстова

Фото: © РИА Новости / Надежда Селиверстова

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция проводит розыск подозреваемых в нападении на госслужащего.

Помощника депутата Госдумы от "Единой России" Дмитрия Макаренкова избили арматурой на западе столицы. Об этом сообщает РИА "Новости".

ЧП произошло 15 ноября, в полицию заявила жена Макаренкова.

Как выяснила следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, помощник депутата возвращался домой, и в подъезде на первом этаже его ждали двое, которые бросились на него с куском арматуры. Мужчина получил перелом носа.

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Анна Стрельцова
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