В Москве помощника депутата Госдумы избили арматурой

Помощника депутата Госдумы от "Единой России" Дмитрия Макаренкова избили арматурой на западе столицы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как выяснила следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, помощник депутата возвращался домой, и в подъезде на первом этаже его ждали двое, которые бросились на него с куском арматуры. Мужчина получил перелом носа.