В Москве помощника депутата Госдумы избили арматурой
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Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция проводит розыск подозреваемых в нападении на госслужащего.
Помощника депутата Госдумы от "Единой России" Дмитрия Макаренкова избили арматурой на западе столицы. Об этом сообщает РИА "Новости".
ЧП произошло 15 ноября, в полицию заявила жена Макаренкова.
Как выяснила следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, помощник депутата возвращался домой, и в подъезде на первом этаже его ждали двое, которые бросились на него с куском арматуры. Мужчина получил перелом носа.