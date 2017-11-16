Минтруд опроверг заявление Кудрина о нехватке денег на пенсии
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В ведомстве заверили, что дефицита средств в Пенсионном фонде России нет, а размер выплат, напротив, будет расти.
Пресс-служба Министерства труда прокомментировала заявление главы совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексея Кудрина о дефиците средств в Пенсионном фонде России. В ведомстве заверили, что все обязательства перед гражданами по выплате пенсий будут выполнены в полном объёме.
— Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться. При этом размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится. Наоборот, обеспечивается рост всех видов пенсий, назначаемых и выплачиваемых по линии ПФР, — указывают представители Минтруда.
Напомним, ранее Кудрин заявил, что у правительства якобы не осталось других ресурсов, чтобы выплатить пенсии, а потому он пока не видит альтернатив повышению пенсионного возраста.
С заявлением Кудрина не согласна вице-премьер Ольга Голодец, по словам которой ПФР сбалансирован и не испытывает финансовых проблем.
В Пенсионном фонде РФ также заявили, что есть трёхлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены в полном объёме.