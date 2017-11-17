Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 ноября 2017, 07:51

У берегов Иордании затопили военный самолёт ради создания кораллового рифа

Власти Иордании затопили в заливе Акаба военный самолёт C-130 Hercules, чтобы поспособствовать появлению в этом месте нового кораллового рифа. Об этом сообщает издание New York Post.

В прошлом предназначенный для перевозки военнослужащих и военных грузов, теперь самолёт станет местом обитания ракообразных, рыб и других морских существ.

Покоиться C-130 будет на глубине примерно 15 метров, а потому следить за появлением на его месте кораллового рифа смогут дайверы, пловцы и туристы, путешествующие на судах с прозрачным дном.

Как отмечает New York Post, такой способ создания рифа используется не впервые. Ранее для этих же целей у берегов Нью-Йорка затопили несколько тысяч выведенных из эксплуатации автомобилей.

BannerImage
Анатолий Кривцов
  • Новости
  • США
  • В мире
  • Иордания
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar