У берегов Иордании затопили военный самолёт ради создания кораллового рифа

Власти Иордании затопили в заливе Акаба военный самолёт C-130 Hercules, чтобы поспособствовать появлению в этом месте нового кораллового рифа. Об этом сообщает издание New York Post.

В прошлом предназначенный для перевозки военнослужащих и военных грузов, теперь самолёт станет местом обитания ракообразных, рыб и других морских существ.

Покоиться C-130 будет на глубине примерно 15 метров, а потому следить за появлением на его месте кораллового рифа смогут дайверы, пловцы и туристы, путешествующие на судах с прозрачным дном.