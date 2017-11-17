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Опубликовано 17 ноября 2017, 10:28

Компьютерные игры предотвращают слабоумие

Фото: &copy; flickr / Vincent Milum Jr

Фото: © flickr / Vincent Milum Jr

Да, всё так — несколько часов игр в неделю спасут вас от слабоумия. Правда, не сразу.

Нейробиологи из Университета Южной Флориды разработали обучающую программу, которая позволяет "тренировать" мозг и держать его в "тонусе". Результаты десяти лет исследований и наблюдений показали, что развивающие игры, требующие сосредоточенности и запоминания, снижают риск деменции почти на 30%.

Учёные неоднократно отмечали, что люди, играющие в компьютерные игры, значительно легче обучаются, обладают острым умом, способны на решение многозадачных проблем, требующих внимания, и более усидчивы.

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Сергей Андреев
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