Компьютерные игры предотвращают слабоумие

Да, всё так — несколько часов игр в неделю спасут вас от слабоумия. Правда, не сразу.

Нейробиологи из Университета Южной Флориды разработали обучающую программу, которая позволяет "тренировать" мозг и держать его в "тонусе". Результаты десяти лет исследований и наблюдений показали, что развивающие игры, требующие сосредоточенности и запоминания, снижают риск деменции почти на 30%.