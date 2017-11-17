Депутаты Госдумы единогласно приняли пакет законов об авиадебоширах

Отныне авиакомпании вправе создавать чёрные списки пассажиров и отказывать им в перевозке.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении пакет законов об авиадебоширах. Как следует из документа, авиакомпании наделяются правом отказывать пассажирам, которые совершили на борту самолёта правонарушение, угрожающее его безопасной эксплуатации.

В то же время пассажиру нельзя будет отказать в перевозке, если он докажет документально, что воздушная перевозка является единственным способом транспортного сообщения, например, при возвращении в Россию, административном выдворении за пределы страны, депортации или реадмиссии, направлении к месту лечения или обратно, при сопровождении пассажира-инвалида к месту лечения или обратно и если пассажир направляется на похороны члена семьи или обратно.

По истечении года с даты вступления в силу постановления о назначении пассажиру административного наказания авиакомпания должна исключить его из чёрного списка.

Отмечается, что перевозчик должен уведомить пассажира о внесении в чёрный список, а также о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелёте. Пассажир, в свою очередь, может обжаловать это в судебном порядке.

Согласно поправкам, внесённым в Гражданский кодекс, перевозчик имеет право не продавать билет пассажиру, включённому в чёрный список. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают получение авиакомпаниями уведомлений о штрафах для авиадебоширов.