В Госдуме сочли бессмысленной идею Минфина "сажать" за санкционку

Взамен было предложено ввести для правонарушителей обязательный административный штраф.

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что он против идеи Минфина РФ ввести уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции, сообщает "Интерфакс".

— Мне кажется, штрафовать нужно, а сажать — какой смысл? — сказал Крашенинников.

Он также подчеркнул, что в этом случае должна быть обязательная административная ответственность.