В Госдуме сочли бессмысленной идею Минфина "сажать" за санкционку
Фото © РИА Новости/Виктор Толочко
Взамен было предложено ввести для правонарушителей обязательный административный штраф.
Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что он против идеи Минфина РФ ввести уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции, сообщает "Интерфакс".
— Мне кажется, штрафовать нужно, а сажать — какой смысл? — сказал Крашенинников.
Он также подчеркнул, что в этом случае должна быть обязательная административная ответственность.
Напомним, 16 ноября Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов. Для этого необходимо дополнить статью 226.1, которая предусматривает наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров, также контрабандой санкционных продуктов.