Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета на 2018–2020 годы

Третье чтение запланировано на 24 ноября. Ожидается, что дефицит бюджета в 2018-м году составит 1,3% ВВП и снизится до 0,79% ВВП в 2019-м и 2020-м.

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2018–2020 годы. Ожидается, что доходы в следующие три года будут расти в номинальном выражении, но сокращаться в процентах к ВВП.

В рамках второго чтения решено направить на повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ в 2018 году 4,4 миллиарда рублей, в 2019 году — 16,3 миллиарда рублей, а в 2020 году — 19,2 миллиарда рублей. Помимо того, дополнительно будет выделено 8 миллиардов рублей в следующем году и по 7 миллиардов в 2019-м и 2020-м на здравоохранение.

Также будут увеличены расходы на денежное довольствие военнослужащих, развитие культуры и туризма, образование, развитие лесного и сельского хозяйства.

На сохранение реки Волги и предотвращение её загрязнения в 2018–2020 годах будет направлено в общей сложности порядка трёх миллиардов рублей, а на на формирование комфортной городской среды — 75 миллиардов.