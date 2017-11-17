Госдума не поддержала ограничение наценок на продукты
Профильный комитет выступил против инициативы депутатов от КПРФ, фактически предполагающей госрегулирование цен.
Депутаты Госдумы после первого чтения отклонили проект закона о государственном регулировании цен на продукты. Об этом сообщает РИА "Новости". Инициативу внесла на рассмотрение парламента группа депутатов от КПРФ. В пояснительной записке говорилось, что документ был направлен "на предупреждение стихийного роста цен и пресечения сговора торговых сетей".
Так, законопроект позволял правительству устанавливать предельные наценки на определённые продовольственные товары, а также предельную долю импортных товаров на рынке сельхозпродукции и продовольствия.
Однако против принятия законопроекта выступил думский Комитет по экономической политике.
Парламентарии обратили внимание, что введение госрегулирования цен на продукты питания не соответствует принятым в рамках ЕАЭС международным договоренностям в части скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
Не согласились депутаты и с предложением установить в российских регионах различающиеся перечни товаров и наценок на них. В Госдуме постановили, что фактически это означало бы введение регионального ценообразования, что противоречит Конституции РФ.