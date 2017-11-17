Госдума не поддержала ограничение наценок на продукты

Профильный комитет выступил против инициативы депутатов от КПРФ, фактически предполагающей госрегулирование цен.

Депутаты Госдумы после первого чтения отклонили проект закона о государственном регулировании цен на продукты. Об этом сообщает РИА "Новости". Инициативу внесла на рассмотрение парламента группа депутатов от КПРФ. В пояснительной записке говорилось, что документ был направлен "на предупреждение стихийного роста цен и пресечения сговора торговых сетей".

Так, законопроект позволял правительству устанавливать предельные наценки на определённые продовольственные товары, а также предельную долю импортных товаров на рынке сельхозпродукции и продовольствия.

Однако против принятия законопроекта выступил думский Комитет по экономической политике.

Парламентарии обратили внимание, что введение госрегулирования цен на продукты питания не соответствует принятым в рамках ЕАЭС международным договоренностям в части скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.