В ростовской школе нашли туалет для "элитных" детей

За обучение в специальном классе родители школьников отдают по семь тысяч рублей в месяц.

В одном из образовательных учреждений Ростова-на-Дону под номером 96 "Эврика-развитие" есть отдельный туалет для учеников, которые числятся в спецклассах. Об этом пишет "Блокнот Ростов-на-Дону" со ссылкой на одного из учащихся школы. За обучение в "элитном" классе родители отдают по семь тысяч рублей в месяц.

Издание отмечает, что в школе есть "обычные" классы "А", "Б" и "В", а также спецкласс "Э", который задумывался как дополнительный. Дети из специальной группы изучают дополнительные предметы, занятия проходят в собственном кабинете.

Один из учащихся обычного класса рассказал изданию, что педагоги постоянно ставят этих ребят в пример как "какую-то высшую расу". По словам ребёнка, для класса "Э" даже выделили отдельную, единственную чистую уборную. Остальным ученикам туда ходить нельзя, на переменах они стоят в очередях в туалет с разрисованными стенами и дырой в полу вместо унитаза.