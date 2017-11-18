Неймар покинул особняк в Париже из-за пожарных и фанатов

Неймар жил в доме с несколькими родственниками и друзьями. Как сообщается, он вёл спокойный образ жизни. В строение площадью около тысячи квадратных метров, несмотря на почти двухметровый забор, постоянно не без успеха лезли фанаты. А в последнее время к особняку зачастили пожарные, которые приезжают, только чтобы поглазеть на то, что происходит в доме звезды.