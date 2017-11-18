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Регион
Опубликовано 18 ноября 2017, 10:23

Неймар покинул особняк в Париже из-за пожарных и фанатов

Фото:&nbsp;&copy; Reuters/Benoit Tessier

Фото: © Reuters/Benoit Tessier

Бразильская звезда ПСЖ была вынуждена спасаться бегством от назойливых посетителей и переехать в новое жилище.

Как пишет Le Parisien, футболист уехал из футуристического пятиэтажного дома в пригороде Парижа Ивелине после многочисленных попыток проникнуть внутрь со стороны поклонников и любопытных зевак.

Неймар жил в доме с несколькими родственниками и друзьями. Как сообщается, он вёл спокойный образ жизни. В строение площадью около тысячи квадратных метров, несмотря на почти двухметровый забор, постоянно не без успеха лезли фанаты. А в последнее время к особняку зачастили пожарные, которые приезжают, только чтобы поглазеть на то, что происходит в доме звезды.

Фото: © Le Parisen/Pierre-Antoine Lefort

Фото: © Le Parisen/Pierre-Antoine Lefort

Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ из "Барселоны" в начале сезона. На этой неделе сообщалось, что бразилец слёзно просил президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу не продавать его.

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Дмитрий Кузнецов
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