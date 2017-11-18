Неймар покинул особняк в Париже из-за пожарных и фанатов
Фото: © Reuters/Benoit Tessier
Бразильская звезда ПСЖ была вынуждена спасаться бегством от назойливых посетителей и переехать в новое жилище.
Как пишет Le Parisien, футболист уехал из футуристического пятиэтажного дома в пригороде Парижа Ивелине после многочисленных попыток проникнуть внутрь со стороны поклонников и любопытных зевак.
Неймар жил в доме с несколькими родственниками и друзьями. Как сообщается, он вёл спокойный образ жизни. В строение площадью около тысячи квадратных метров, несмотря на почти двухметровый забор, постоянно не без успеха лезли фанаты. А в последнее время к особняку зачастили пожарные, которые приезжают, только чтобы поглазеть на то, что происходит в доме звезды.
Фото: © Le Parisen/Pierre-Antoine Lefort
Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ из "Барселоны" в начале сезона. На этой неделе сообщалось, что бразилец слёзно просил президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу не продавать его.