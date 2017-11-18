Один из основателей рок-группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет

Культовую группу музыкант основал вместе с младшим братом Ангусом в 1973-м. За годы творчества было продано более 200 миллионов копий альбомов по всему миру.

На 65-м году жизни скончался один из основателей рок-группы AC/DC Малькольм Янг, сообщается в официальном сообществе в соцсети Facebook AC/DС.

— Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга, — говорится в заявлении. — Он был движущей силой группы, перфекционистом и уникальным человеком. Он оставил огромное наследие, которое будет жить вечно. Хорошая работа, Малькольм.