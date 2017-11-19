Учёные ожидают пробуждения исландского вулкана Эрайвайёкюдля

Метеорологическая служба Исландии объявила жёлтый уровень угрозы, специалисты наблюдают за этим районом.

Находящийся в юго-восточной части Исландии вулкан Эрайвайёкюдль может пробудиться в любой момент. К такому выводу, как сообщает портал Iceland Review, пришли специалисты, изучив данные со спутника: на полученных снимках заметно появление новой кальдеры.

Ранее на этой неделе поступили жалобы от местных жителей, что в районе вулкана стал ощущаться запах серы. Полиция подтвердила эту информацию. Метеорологическая служба страны объявила жёлтый уровень угрозы, но пока никаких признаков вулканической активности нет.

Эрайвайёкюдль за всю историю наблюдения извергался два раза. В 1362 году вулканическая активность растопила ледник на вершине горы, а в воздух были выброшены огромные объёмы тефры. Потоки воды и осевший пепел на 40 лет сделали район вблизи вулкана непригодным для жизни. После этих событий вулкан, названный исландскими первопоселенцами Кнаппафетльсйёкюдлем, переименовали в Эрайвайёкюдль (Öræfajökull). Öræfi с исландского переводится как "пустошь".