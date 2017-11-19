СПЧ увидел недостатки в законе о СМИ-иноагентах

Правозащитники обратили внимание на то, что в нём не предусмотрено иных оснований для признания иностранного СМИ иноагентом, кроме финансирования из-за рубежа.

Принятый Госдумой законопроект о СМИ-иноагентах содержит ряд существенных недостатков и принят с нарушениями регламента, говорится в проекте экспертного заключения Совета по правам человека (СПЧ). Документ сейчас проходит процедуру заочного голосования.

Претензии правозащитников связаны с тем, что, согласно закону, единственным основанием для признания СМИ иностранным агентом является наличие финансирования из-за рубежа.

— Однако совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т.д.), — говорится в документе. — Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации.

Кроме того, Совет указал на невозможность возложения на признанные иноагентами СМИ обязанностей, которые предусмотрены законом об НКО-иноагентах, так как распространители информации могут быть не только НКО, но и физическими лицами. Таким образом, регулирование их деятельности выходит за пределы предмета регулирования данного закона.

В связи с этим совет рекомендует вернуть законопроект на доработку в Государственную думу.