В Госдуме заявили, что поставки оружия из США "взорвут" Украину

О таком возможном сценарии развития событий заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Глава Комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов считает, что американские поставки летального оружия на Украину могут привести к серьёзным последствиям.

— Безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса: и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных... —приводит слова Шаманова РИА "Новости".

По мнению главы Комитета Госдумы по обороне, "это не осложнит, это взорвёт ситуацию на Украине".

Напомним, Совет национальной безопасности США посоветовал Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения.