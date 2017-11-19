Британцы готовы спустить в "чёрную пятницу" около 13 миллиардов долларов

Эксперты считают, что большинство покупок во время рождественской распродажи люди совершат через Интернет.

Почти на 4% по сравнению с прошлым годом вырастут расходы британских потребителей на покупки в ходе распродажи в "чёрную пятницу" в 2017 году, сообщает The Guardian. По данным газеты, траты людей увеличатся до 10,1 миллиарда фунтов, что составляет 13,3 миллиарда долларов.

Эксперты считают, что больше всего покупок будет совершено в интернет-магазинах. По оценкам IMRG, ежеминутно в традиционный рождественский день распродаж британцы потратят во Всемирной паутине около двух миллионов фунтов. И уже к девяти утра по Лондонскому времени сумма покупок превысит 700 миллионов фунтов.

Традицию проводить "чёрную пятницу" британцы переняли у США. В 2017 году она выпадает на 24 ноября, хотя продаваться вещи со скидками и бонусами будут не только в этот день, а практически всю неделю.

Однако аналитики предупреждают, что значительного понижения цен ждать не следует. В условиях высокой инфляции в Великобритании, слабости фунта и роста различных затрат у компаний нет возможностей для существенных скидок.