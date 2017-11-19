"Грустный день для рок-н-ролла". Музыканты скорбят о кончине лидера AC/DC
О кончине рок-иконы Малкольма Янга стало известно вчера. Гитаристу легендарной группы было только 64 года.
Рок-исполнители выражают соболезнования о кончине их коллеги по цеху — одного из основателей легендарной группы AC/DC Малкольма Янга. О том, что 64-летний гитарист ушёл из жизни, стало известно в субботу.
В числе первых свои сожаления выразили гитарист Эдвард Ван Хален из одноимённой группы Van Halen и солист Kiss Пол Стэнли.
— Это грустный день для рок-н-ролла. Малкольм Янг был моим другом и душой AC/DC. ...Нам его будет не хватать, мои глубочайшие соболезнования его семье, остальным членам группы и друзьям, — написал Ван Хален в микроблоге.
It is a sad day in rock and roll. Malcolm Young was my friend and the heart and soul of AC/DC. I had some of the best times of my life with him on our 1984 European tour. He will be missed and my deepest condolences to his family, bandmates and friends.— Eddie Van Halen (@eddievanhalen) 18 ноября 2017 г.
— Скончался заводила AC/DC. Это трагический конец для подчас невоспетого кумира. Он был одним из по-настоящему великих. Покойся с миром, — написал Стэнли.
The driving engine of AC/DC has died.A tragic end for a sometimes unsung icon. One of the true greats. RIP. https://t.co/cJe1Xr17IA— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 18 ноября 2017 г.
Дэйв Мастейн, основатель металлик-группы Megadeth и бывший участник Metallica, признался, что просто не может поверить в уход Янга.
— Не могу поверить, что Малкольма больше нет. Ненавижу... — оставил он эмоциональное послание в микроблоге.
I have to go...I am losing it that Malcolm is gone. I hate this...— Dave Mustaine (@DaveMustaine) 18 ноября 2017 г.
Соболезнования выразил также британский рок-иcполнитель, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Оcборн.
— Очень опечален новостью о смерти ещё одного друга, Малкольма Янга. Его будет сильно не хватать, — написал Оззи Осборн.
So sad to learn of the passing of yet another friend, Malcolm Young. He will be sadly missed. God Bless @ACDC pic.twitter.com/HuEp3kCuyQ— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 18 ноября 2017 г.
— Покойся с миром, Малкольм. Мы шлём тебе приветы, — соболезнуют музыканты из группы Nickelback.
Rest well, Malcolm. We salute you. #MalcolmYoung #ACDC pic.twitter.com/4N8WqGU4w9— Nickelback (@Nickelback) 18 ноября 2017 г.