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Регион
Опубликовано 19 ноября 2017, 13:04

"Грустный день для рок-н-ролла". Музыканты скорбят о кончине лидера AC/DC

О кончине рок-иконы Малкольма Янга стало известно вчера. Гитаристу легендарной группы было только 64 года.

Рок-исполнители выражают соболезнования о кончине их коллеги по цеху — одного из основателей легендарной группы AC/DC Малкольма Янга. О том, что 64-летний гитарист ушёл из жизни, стало известно в субботу.

В числе первых свои сожаления выразили гитарист Эдвард Ван Хален из одноимённой группы Van Halen и солист Kiss Пол Стэнли.

— Это грустный день для рок-н-ролла. Малкольм Янг был моим другом и душой AC/DC. ...Нам его будет не хватать, мои глубочайшие соболезнования его семье, остальным членам группы и друзьям, — написал Ван Хален в микроблоге.
— Скончался заводила AC/DC. Это трагический конец для подчас невоспетого кумира. Он был одним из по-настоящему великих. Покойся с миром, — написал Стэнли.

Дэйв Мастейн, основатель металлик-группы Megadeth и бывший участник Metallica, признался, что просто не может поверить в уход Янга.

— Не могу поверить, что Малкольма больше нет. Ненавижу... — оставил он эмоциональное послание в микроблоге.

Соболезнования выразил также британский рок-иcполнитель, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Оcборн.

— Очень опечален новостью о смерти ещё одного друга, Малкольма Янга. Его будет сильно не хватать, — написал Оззи Осборн.
— Покойся с миром, Малкольм. Мы шлём тебе приветы, — соболезнуют музыканты из группы Nickelback.
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Иван Гусев
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