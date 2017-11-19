В Калаче-на-Дону открыли стелу "Город воинской славы"
Фото : © Администрация Волгоградской области
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В Калаче-на-Дону Волгоградской области 19 ноября открыли стелу города воинской славы. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, депутаты Госдумы и представители местной власти, сообщает ТАСС.
— Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину с момента, когда наш народ погнал фашистского захватчика. Исход сражения Великой Ответственной войны был предрешён здесь, у Калача, — сказал Володин.
Он отметил, что из полутора тысяч бойцов бригады, защищавшей Калач-на-Дону, в живых остались лишь 126 человек.
Стелу открыли ветераны Великой Отечественной войны и юнармейцы. Затем цветы к монументу возложили Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Звание города воинской славы было присвоено Калачу-на-Дону указом президента РФ Владимира Путина в честь 75-летнего юбилея начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.