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Опубликовано 19 ноября 2017, 16:06

В Калаче-на-Дону открыли стелу "Город воинской славы"

&nbsp;Фото : &copy;&nbsp;Администрация Волгоградской области

 Фото : © Администрация Волгоградской области

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В Калаче-на-Дону Волгоградской области 19 ноября открыли стелу города воинской славы. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, депутаты Госдумы и представители местной власти, сообщает ТАСС.

— Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину с момента, когда наш народ погнал фашистского захватчика. Исход сражения Великой Ответственной войны был предрешён здесь, у Калача, — сказал Володин.

Он отметил, что из полутора тысяч бойцов бригады, защищавшей Калач-на-Дону, в живых остались лишь 126 человек.

Стелу открыли ветераны Великой Отечественной войны и юнармейцы. Затем цветы к монументу возложили Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Звание города воинской славы было присвоено Калачу-на-Дону указом президента РФ Владимира Путина в честь 75-летнего юбилея начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

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Ирина Иваницкая
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