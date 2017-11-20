Необходимых для победы в первом туре 50% голосов ни один из кандидатов не набрал. Второй тур выборов должен пройти 17 декабря.

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера и сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер прошли во второй тур выборов главы государства по данным обработки 90,46% голосов.