Экс-глава Чили вышел во второй тур президентских выборов
Кандидат в президенты Чили Себастьян Пиньера. Фото: © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Необходимых для победы в первом туре 50% голосов ни один из кандидатов не набрал. Второй тур выборов должен пройти 17 декабря.
Бывший президент Чили Себастьян Пиньера и сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер прошли во второй тур выборов главы государства по данным обработки 90,46% голосов.
Лидером голосования является кандидат от правых сил Себастьян Пиньера — 36,63% голосов. За ним следует Алехандро Гильиер с 22,66%. Третьей стала Беатрис Санчес Муньос от левой коалиции "Широкий фронт" — 20,34%.