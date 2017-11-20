Россияне будут по-новому делить имущество при разводе
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Предложенные поправки в Семейный кодекс парламентарии называют справедливыми и собираются обсудить их с экспертами.
Общественная палата РФ подготовила рекомендации для Государственной думы, упрощающие раздел имущества супругов при разводе. Об этом пишет газета "Известия".
Согласно предложенным поправкам, бизнес должен уйти тому, кто им занимался. Второй партнёр при этом получит "справедливую компенсацию". Кроме того, суды смогут менять условия брачного договора, если он покажется несправедливым. Также в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) необходимо будет указывать, что квартира находится в совместной собственности.
По информации издания, в парламенте данную инициативу назвали "справедливой" и собираются обсудить её вместе с экспертами.