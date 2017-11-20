Россияне будут по-новому делить имущество при разводе

Согласно предложенным поправкам, бизнес должен уйти тому, кто им занимался. Второй партнёр при этом получит "справедливую компенсацию". Кроме того, суды смогут менять условия брачного договора, если он покажется несправедливым. Также в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) необходимо будет указывать, что квартира находится в совместной собственности.