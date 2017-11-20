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Опубликовано 20 ноября 2017, 09:11

GOG проводит распродажу игр Double Fine

Сервис цифровой дистрибуции предоставил скидки на обновлённые версии Full Throttle и Grim Fandango.

Сервис цифровой дистрибуции GOG проводит новую распродажу. В этот раз со скидкой можно приобрести игры от студии Double Fine.

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Игры Double Fine можно купить со скидкой в GOG

Фото: © Flickr/BagoGames

Скидки действуют на популярные игры: Grim Fandango Remastered, Full Throttle Remastered, Brutal Legend, Day of the Tentacle Remastered и многие другие. Вместе с этим GOG снизил цены на другие игры.

Предложение действует до конца 20 ноября.

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Сергей Сурепин
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