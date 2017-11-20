GOG проводит распродажу игр Double Fine
Сервис цифровой дистрибуции предоставил скидки на обновлённые версии Full Throttle и Grim Fandango.
Сервис цифровой дистрибуции GOG проводит новую распродажу. В этот раз со скидкой можно приобрести игры от студии Double Fine.
Игры Double Fine можно купить со скидкой в GOG
Фото: © Flickr/BagoGames
Скидки действуют на популярные игры: Grim Fandango Remastered, Full Throttle Remastered, Brutal Legend, Day of the Tentacle Remastered и многие другие. Вместе с этим GOG снизил цены на другие игры.
Предложение действует до конца 20 ноября.