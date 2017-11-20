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Опубликовано 20 ноября 2017, 09:52

Игрока в Overwatch заблокировали за ложные жалобы

Фото &copy;&nbsp;Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Ситуация в очередной раз заставила пользователей обратить внимание на плохую систему жалоб.

Учётную запись канадского игрока xQc заблокировали во время матча. После очередного раунда киберспортсмен попал на экран входа в игру.

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Киберспортсмена забанили в Overwatch за ложные жалобы на игроков

Фото © Blizzard Entertainment

Позже стало известно, что причина наказания — жалобы на других пользователей с целью ограничить их возможность играть в Overwatch. Решение Blizzard приняла после детального разбора всех доказательств.

Пользователи считают, что это очередное доказательство плохой работы системы жалоб.

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Сергей Сурепин
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