Игрока в Overwatch заблокировали за ложные жалобы
Фото © Blizzard Entertainment
Ситуация в очередной раз заставила пользователей обратить внимание на плохую систему жалоб.
Учётную запись канадского игрока xQc заблокировали во время матча. После очередного раунда киберспортсмен попал на экран входа в игру.
Киберспортсмена забанили в Overwatch за ложные жалобы на игроков
Фото © Blizzard Entertainment
Позже стало известно, что причина наказания — жалобы на других пользователей с целью ограничить их возможность играть в Overwatch. Решение Blizzard приняла после детального разбора всех доказательств.
Пользователи считают, что это очередное доказательство плохой работы системы жалоб.