Игрока в Overwatch заблокировали за ложные жалобы

Ситуация в очередной раз заставила пользователей обратить внимание на плохую систему жалоб.

Учётную запись канадского игрока xQc заблокировали во время матча. После очередного раунда киберспортсмен попал на экран входа в игру.

Киберспортсмена забанили в Overwatch за ложные жалобы на игроков

Позже стало известно, что причина наказания — жалобы на других пользователей с целью ограничить их возможность играть в Overwatch. Решение Blizzard приняла после детального разбора всех доказательств.