Авторы Cyberpunk 2077 завершили важный этап разработки
Генеральный директор студии рассказал о бюджете игры, а также ответил на беспокойство о ходе дел в компании.
Генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньски рассказал, что в компании довольны ходом разработки Cyberpunk 2077, а существенных проблем, угрожавших бы ей, не возникало. Сейчас в студии уже завершили серьёзный этап разработки.
CD Projekt прокомментировала ситуацию вокруг Cyberpunk 2077
Фото: © кадр из видео YouTube
В команде рассказывают, что движок игры практически готов. Несмотря на это, разработчики продолжают вести работу над ним.
Напомним, у Cyberpunk 2077 всё ещё нет даты выхода.