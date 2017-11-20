Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2017, 10:34

Авторы Cyberpunk 2077 завершили важный этап разработки

Генеральный директор студии рассказал о бюджете игры, а также ответил на беспокойство о ходе дел в компании.

Генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньски рассказал, что в компании довольны ходом разработки Cyberpunk 2077, а существенных проблем, угрожавших бы ей, не возникало. Сейчас в студии уже завершили серьёзный этап разработки.

image

CD Projekt прокомментировала ситуацию вокруг Cyberpunk 2077

Фото: © кадр из видео YouTube

В команде рассказывают, что движок игры практически готов. Несмотря на это, разработчики продолжают вести работу над ним.

Напомним, у Cyberpunk 2077 всё ещё нет даты выхода.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • cyberpunk2077
  • cdprojekt
  • cdprojektred
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar