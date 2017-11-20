Энтузиаст изменил боевую систему "Ведьмака-3"

В новой версии The Witcher 3 Enhanced Edition разработчик переосмыслил баланс и способности монстров.

Первая версия разработки фаната под псевдонимом Sir Reaperrz Custard McButtfuck Esq вышла летом 2017 года. Она полностью меняла многие элементы популярной игры.

Разработчик продолжает выпускать обновления для этой модификации. На этот раз он полностью изменил боевую систему.