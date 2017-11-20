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Опубликовано 20 ноября 2017, 10:57

Энтузиаст изменил боевую систему "Ведьмака-3"

В новой версии The Witcher 3 Enhanced Edition разработчик переосмыслил баланс и способности монстров.

Первая версия разработки фаната под псевдонимом Sir Reaperrz Custard McButtfuck Esq вышла летом 2017 года. Она полностью меняла многие элементы популярной игры.

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Модификация для "Ведьмака-3" полностью изменила боевую систему

Фото: © Кадр из игры

Разработчик продолжает выпускать обновления для этой модификации. На этот раз он полностью изменил боевую систему.

Напомним, "Ведьмак-3" вышел в 2015 году.

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Сергей Сурепин
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