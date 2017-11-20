Энтузиаст изменил боевую систему "Ведьмака-3"
В новой версии The Witcher 3 Enhanced Edition разработчик переосмыслил баланс и способности монстров.
Первая версия разработки фаната под псевдонимом Sir Reaperrz Custard McButtfuck Esq вышла летом 2017 года. Она полностью меняла многие элементы популярной игры.
Модификация для "Ведьмака-3" полностью изменила боевую систему
Фото: © Кадр из игры
Разработчик продолжает выпускать обновления для этой модификации. На этот раз он полностью изменил боевую систему.
Напомним, "Ведьмак-3" вышел в 2015 году.