Авторы Rainbow Six Siege рассказали о планах поддержки игры
Владельцев популярного шутера ожидают новые карты, оперативники, а также кооперативная миссия.
Ubisoft рассказала, что ожидает владельцев Rainbow Six Siege в скором времени. Первым крупным обновлением в новом сезоне станет операция "Химера", которая добавит в игру двух оперативников из России и Франции.
Ubisoft рассказала о планах по поддержке Rainbow Six Siege в течение грядущего года
Фото: © Flickr/BagoGames
Всего в течение года разработчики добавят восемь новых оперативников, представят одну переработанную локацию и две новые карты. Все подробности разработчики озвучат позже.
Напомним, что 13 февраля 2018 года пройдёт чемпионат Six Invitational 2018.