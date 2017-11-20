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Опубликовано 20 ноября 2017, 11:39

Авторы Rainbow Six Siege рассказали о планах поддержки игры

Владельцев популярного шутера ожидают новые карты, оперативники, а также кооперативная миссия.

Ubisoft рассказала, что ожидает владельцев Rainbow Six Siege в скором времени. Первым крупным обновлением в новом сезоне станет операция "Химера", которая добавит в игру двух оперативников из России и Франции.

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Ubisoft рассказала о планах по поддержке Rainbow Six Siege в течение грядущего года

Фото: © Flickr/BagoGames

Всего в течение года разработчики добавят восемь новых оперативников, представят одну переработанную локацию и две новые карты. Все подробности разработчики озвучат позже.

Напомним, что 13 февраля 2018 года пройдёт чемпионат Six Invitational 2018.

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Сергей Сурепин
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