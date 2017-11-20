Кто представлял Россию на "Мисс мира" и почему она скрывает своего парня?
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22-летняя "мисс Россия — 2017" Полина Попова тщательно скрывает своего молодого человека, не рассказывает о своей семье, но при этом делает головокружительную карьеру в модельном бизнесе. Итак, что о ней известно на данный момент.
Полина родилась в Екатеринбурге 1 июня 1995 года. Девушка выросла в Свердловской области и жила с родителями и братом
В 15 лет по настоянию друзей и родных она впервые обратилась в модельное агентство
После окончания школы Полина серьёзно посвятила себя карьере модели. Вскоре она поехала в Токио, где по контракту проработала полтора месяца
Затем почти год она прожила в Китае. Полина признаётся, что обожает азиатскую культуру
Девушка даже планировала остаться в Китае и получить там высшее образование
Но со временем Полина поняла, что Россия — идеальное место и она хочет остаться на родине, создать здесь семью
"Я хочу посвятить жизнь своей стране, получить российское образование. Россия — лучшее место для жизни и для будущего, для создания семьи и воспитания детей"
Лучшим городом Полина считает Москву. По её мнению, это город, "который совмещает в себе всё, что нужно молодым, успешным людям"
У Полины есть бойфренд, имя которого она тщательно скрывает. А во время конкурса "Мисс Россия" она попросила его не приходить
Девушка попала на всероссийский конкурс, завоевав титул "Мисс Екатеринбург"
❤️.. Вот и пролетели лучшие недели, для каждой из 50 прекрасных девушек, этот момент достоин быть самым запоминающимся в жизни Благодарю @miss_russia_org , только лучшие преподаватели и мастерклассы, встречи с невероятными людьми сегодня, 15 апреля в 21:00 по МСК состоится главное шоу " мисс Россия 2017 " ❤️ всех люблю, Ваша поддержка - это всё Свердловская область, мой номер 3️⃣3️⃣ ...
Как выяснилось, она так понравилась педагогам, что для неё и ещё одной девушки сделали исключение
Дорогие ❤️ Выражаю слова благодарности всем, кто переживал за меня, держал кулачки и отдал свой голос в мою поддержку. Я благодарна каждому из вас и осознаю всю ответственность за сделанный вами выбор. В особенности я бы хотела сказать слова признательности своим землякам – одной огромной команде «Сима-ленд», в которой работает большое количество молодых и творческих людей. В вашей компании царит невероятная атмосфера любви не только к своему делу, но и нашей Великой Стране. Я чувствовала вашу поддержку и ощущаю ее до сих пор. Я горжусь нашей страной и великими людьми, которые делают ее лучше. БЛАГОДАРЮ ВАС
Полина стала первой блондинкой, выигравшей конкурс за последние десять лет. В последний раз это была Ксения Сухинова в 2007 году
Я люблю тебя, Россия! ❤️ Благодарю каждого моя победа - это Вы!!! #миссроссия2017 #missrussia2017 @miss_russia_org ❤️❤️❤️ С праздником всех православных! В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надежной защитой крыльев своего ангела.
За победу в конкурсе девушка получила три миллиона рублей, автомобиль, колье Mercury Jewellery из белого золота и бриллиантов и корону
Полученные деньги Полина обещала потратить на обучение в России. Она мечтает поступить на факультет журналистики
На "Мисс мира" она вошла в десятку самых красивых девушек конкурса
В будущем Полина планирует стать телеведущей и путешествовать
Своим кумиром в шоу-бизнесе Полина считает Ивана Урганта
Девушка обожает "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл, а её любимые фильмы — "Поймай меня, если сможешь" с Ди Каприо и "Красотка" с Джулией Робертс
Несмотря на профессию модели, Полина не придерживается строгих диет. Она любит баловать себя сладким
Мастер-класс Мон Бон Нас научили готовить десерт для настоящих Мисс Новинка от @monbon_macaron Суфлейно-кремовая начинка лайтбона очень похожа на мороженое, которое не тает. Половинки лайтбонов такие же, что и у макаронов, они состоят из белка, сахарной пудры и 100% миндальной муки самого дорогого сорта миндаля тончайшего помола. Всего 5 видов лайтбонов: Банана сплит, Клубничный крем, Шоколадный велюр, Кокос с личи, Маракуйя с манго. Калорийность десертов варьируется от 110 до 120 Ккал. Для сравнения в одном бокале шампанского 120 Ккал. И, как и шампанское, десерты вкуснее всего охлажденными) ❤️❤️❤️ #monbon #lightbon #monbon_macaron, #монбон @miss_russia_org #missrussia2017 #missrussia