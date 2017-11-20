Кто представлял Россию на "Мисс мира" и почему она скрывает своего парня?

Полина родилась в Екатеринбурге 1 июня 1995 года. Девушка выросла в Свердловской области и жила с родителями и братом

В 15 лет по настоянию друзей и родных она впервые обратилась в модельное агентство

После окончания школы Полина серьёзно посвятила себя карьере модели. Вскоре она поехала в Токио, где по контракту проработала полтора месяца

Затем почти год она прожила в Китае. Полина признаётся, что обожает азиатскую культуру

Девушка даже планировала остаться в Китае и получить там высшее образование

Но со временем Полина поняла, что Россия — идеальное место и она хочет остаться на родине, создать здесь семью

Лучшим городом Полина считает Москву. По её мнению, это город, "который совмещает в себе всё, что нужно молодым, успешным людям"

У Полины есть бойфренд, имя которого она тщательно скрывает. А во время конкурса "Мисс Россия" она попросила его не приходить

Девушка попала на всероссийский конкурс, завоевав титул "Мисс Екатеринбург"

Как выяснилось, она так понравилась педагогам, что для неё и ещё одной девушки сделали исключение

Полина стала первой блондинкой, выигравшей конкурс за последние десять лет. В последний раз это была Ксения Сухинова в 2007 году

За победу в конкурсе девушка получила три миллиона рублей, автомобиль, колье Mercury Jewellery из белого золота и бриллиантов и корону

Полученные деньги Полина обещала потратить на обучение в России. Она мечтает поступить на факультет журналистики

На "Мисс мира" она вошла в десятку самых красивых девушек конкурса

В будущем Полина планирует стать телеведущей и путешествовать

Своим кумиром в шоу-бизнесе Полина считает Ивана Урганта

Девушка обожает "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл, а её любимые фильмы — "Поймай меня, если сможешь" с Ди Каприо и "Красотка" с Джулией Робертс

Несмотря на профессию модели, Полина не придерживается строгих диет. Она любит баловать себя сладким

Для поддержания хорошей формы девушка много времени проводит в спортивном зале