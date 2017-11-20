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Опубликовано 20 ноября 2017, 19:54

Кто представлял Россию на "Мисс мира" и почему она скрывает своего парня?

Оглавление
Полина родилась в Екатеринбурге 1 июня 1995 года. Девушка выросла в Свердловской области и жила с родителями и братом
В 15 лет по настоянию друзей и родных она впервые обратилась в модельное агентство
После окончания школы Полина серьёзно посвятила себя карьере модели. Вскоре она поехала в Токио, где по контракту проработала полтора месяца
Затем почти год она прожила в Китае. Полина признаётся, что обожает азиатскую культуру
Девушка даже планировала остаться в Китае и получить там высшее образование
Но со временем Полина поняла, что Россия — идеальное место и она хочет остаться на родине, создать здесь семью
Лучшим городом Полина считает Москву. По её мнению, это город, "который совмещает в себе всё, что нужно молодым, успешным людям"
У Полины есть бойфренд, имя которого она тщательно скрывает. А во время конкурса "Мисс Россия" она попросила его не приходить
Девушка попала на всероссийский конкурс, завоевав титул "Мисс Екатеринбург"
Как выяснилось, она так понравилась педагогам, что для неё и ещё одной девушки сделали исключение
Полина стала первой блондинкой, выигравшей конкурс за последние десять лет. В последний раз это была Ксения Сухинова в 2007 году
За победу в конкурсе девушка получила три миллиона рублей, автомобиль, колье Mercury Jewellery из белого золота и бриллиантов и корону
Полученные деньги Полина обещала потратить на обучение в России. Она мечтает поступить на факультет журналистики
На "Мисс мира" она вошла в десятку самых красивых девушек конкурса
В будущем Полина планирует стать телеведущей и путешествовать
Своим кумиром в шоу-бизнесе Полина считает Ивана Урганта
Девушка обожает "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл, а её любимые фильмы — "Поймай меня, если сможешь" с Ди Каприо и "Красотка" с Джулией Робертс
Несмотря на профессию модели, Полина не придерживается строгих диет. Она любит баловать себя сладким
Для поддержания хорошей формы девушка много времени проводит в спортивном зале

22-летняя "мисс Россия — 2017" Полина Попова тщательно скрывает своего молодого человека, не рассказывает о своей семье, но при этом делает головокружительную карьеру в модельном бизнесе. Итак, что о ней известно на данный момент.

Полина родилась в Екатеринбурге 1 июня 1995 года. Девушка выросла в Свердловской области и жила с родителями и братом

Sending LOVE from China ❤️ #missrussia2017 #missworld2017

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

В 15 лет по настоянию друзей и родных она впервые обратилась в модельное агентство

После окончания школы Полина серьёзно посвятила себя карьере модели. Вскоре она поехала в Токио, где по контракту проработала полтора месяца

Затем почти год она прожила в Китае. Полина признаётся, что обожает азиатскую культуру

Девушка даже планировала остаться в Китае и получить там высшее образование

By @masa_photography #loveitaly #model #shooting

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

Но со временем Полина поняла, что Россия — идеальное место и она хочет остаться на родине, создать здесь семью

"Я хочу посвятить жизнь своей стране, получить российское образование. Россия — лучшее место для жизни и для будущего, для создания семьи и воспитания детей"

Полина Попова

@miss_russia_org

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

Лучшим городом Полина считает Москву. По её мнению, это город, "который совмещает в себе всё, что нужно молодым, успешным людям"

я ❤️ Москву #missrussia2017

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

У Полины есть бойфренд, имя которого она тщательно скрывает. А во время конкурса "Мисс Россия" она попросила его не приходить

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

Девушка попала на всероссийский конкурс, завоевав титул "Мисс Екатеринбург"

Как выяснилось, она так понравилась педагогам, что для неё и ещё одной девушки сделали исключение

Дорогие ❤️ Выражаю слова благодарности всем, кто переживал за меня, держал кулачки и отдал свой голос в мою поддержку. Я благодарна каждому из вас и осознаю всю ответственность за сделанный вами выбор. В особенности я бы хотела сказать слова признательности своим землякам – одной огромной команде «Сима-ленд», в которой работает большое количество молодых и творческих людей. В вашей компании царит невероятная атмосфера любви не только к своему делу, но и нашей Великой Стране. Я чувствовала вашу поддержку и ощущаю ее до сих пор. Я горжусь нашей страной и великими людьми, которые делают ее лучше. БЛАГОДАРЮ ВАС

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

Полина стала первой блондинкой, выигравшей конкурс за последние десять лет. В последний раз это была Ксения Сухинова в 2007 году

За победу в конкурсе девушка получила три миллиона рублей, автомобиль, колье Mercury Jewellery из белого золота и бриллиантов и корону

Полученные деньги Полина обещала потратить на обучение в России. Она мечтает поступить на факультет журналистики

Cozy Monday ☕️ #missrussia2017

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

На "Мисс мира" она вошла в десятку самых красивых девушек конкурса

С Днём России страна ❤️ #missrussia2017

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

В будущем Полина планирует стать телеведущей и путешествовать

Своим кумиром в шоу-бизнесе Полина считает Ивана Урганта

Девушка обожает "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл, а её любимые фильмы — "Поймай меня, если сможешь" с Ди Каприо и "Красотка" с Джулией Робертс

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

Несмотря на профессию модели, Полина не придерживается строгих диет. Она любит баловать себя сладким

Мастер-класс Мон Бон ‍ Нас научили готовить десерт для настоящих Мисс Новинка от @monbon_macaron Суфлейно-кремовая начинка лайтбона очень похожа на мороженое, которое не тает. Половинки лайтбонов такие же, что и у макаронов, они состоят из белка, сахарной пудры и 100% миндальной муки самого дорогого сорта миндаля тончайшего помола. Всего 5 видов лайтбонов: Банана сплит, Клубничный крем, Шоколадный велюр, Кокос с личи, Маракуйя с манго. Калорийность десертов варьируется от 110 до 120 Ккал. Для сравнения в одном бокале шампанского 120 Ккал. И, как и шампанское, десерты вкуснее всего охлажденными) ❤️❤️❤️ #monbon #lightbon #monbon_macaron, #монбон  @miss_russia_org #missrussia2017 #missrussia

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

Для поддержания хорошей формы девушка много времени проводит в спортивном зале

#missworld2017 #missrussia2017 @palestra_sport #палестраsport

A post shared by Polina Popova (@miss_polina_popova) on

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Сакина Нуриева
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