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Опубликовано 20 ноября 2017, 13:05

В Госдуму внесён законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Автор инициативы пояснил, что подобное должно быть запрещено так же, как пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

На рассмотрение в Госдуму внесён проект закона, запрещающего пропаганду криминальной субкультуры в Интернете и СМИ. Автор законопроекта — сенатор Антон Беляков.

Под запрет рассматриваемого закона попадает распространение информации "о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения".

По словам автора документа, в России активно функционирует неформальное молодёжное сообщество, члены которого навязывают несовершеннолетним воровские и тюремные понятия. Беляков уверен, что деятельность подобных сообществ необходимо пресечь.

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Иван Гусев
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