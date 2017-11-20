В Госдуму внесён законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры

Автор инициативы пояснил, что подобное должно быть запрещено так же, как пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

На рассмотрение в Госдуму внесён проект закона, запрещающего пропаганду криминальной субкультуры в Интернете и СМИ. Автор законопроекта — сенатор Антон Беляков.

Под запрет рассматриваемого закона попадает распространение информации "о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения".