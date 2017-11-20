Divinity: Origin Sin 2 вернулась в рейтинг продаж Steam
Магазин цифровой дистрибуции опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошедшую неделю.
Первая тройка лидеров рейтинга продаж в Steam по сравнению с прошлой неделей осталась неизменной. Лидером остаётся PlayerUnknown's Battlegrounds.
Divinity: Origin Sin 2 заняла 10 место рейтинга продаж Steam
Фото: © Flickr/BagoGames
Далее следует шутер Call of Duty: WWII, а третье место занимает симулятор футбольного менеджера Football Manager 2018. Call of Duty: WWII удерживает вторую строчку c 599 тысячами проданных копий.
Замыкает топ-10 рейтинга продаж в Steam ролевая игра Divinity: Original Sin 2.