Песков назвал причину заминки с принятием закона о защите животных

Пресс-секретарь президента выразил надежду на то, что вскоре текст законопроекта будет доработан.

Закон "Об ответственном обращении с животными" по-прежнему находится на повестке дня, заминка с его рассмотрением связана с необходимостью доработки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости принятия этого закона и обратил внимание на то, что документ уже много лет лежит в Госдуме без движения. Однако и после этого к рассмотрению закона парламентарии так и не приступили.

— Пока в проекте содержится ряд положений, который делает его труднореализуемым — и с точки зрения обеспечения финансами, и так далее, и тому подобное. Но вопрос не снимается с повестки дня, надо набраться терпения, — пояснил Песков.