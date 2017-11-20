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Опубликовано 20 ноября 2017, 14:49

Песков назвал причину заминки с принятием закона о защите животных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев&nbsp;

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев 

Пресс-секретарь президента выразил надежду на то, что вскоре текст законопроекта будет доработан.

Закон "Об ответственном обращении с животными" по-прежнему находится на повестке дня, заминка с его рассмотрением связана с необходимостью доработки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости принятия этого закона и обратил внимание на то, что документ уже много лет лежит в Госдуме без движения. Однако и после этого к рассмотрению закона парламентарии так и не приступили.

— Пока в проекте содержится ряд положений, который делает его труднореализуемым — и с точки зрения обеспечения финансами, и так далее, и тому подобное. Но вопрос не снимается с повестки дня, надо набраться терпения, — пояснил Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду на то, что в обозримой перспективе удастся найти развязку проблемных моментов в тексте законопроекта.

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Иван Гусев
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